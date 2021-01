Formula 1: Toto Wolff chiama Lewis Hamilton per la firma

25 Gennaio 2021

Toto Wolff chiaro: "Difficile firmare se non ci si vede"

La telenovela Mercedes-Hamilton ha, finalmente, un nuovo colpo di scena. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato del rinnovo del britannico: "Prima o poi prenderemo la penna stilografica, ma è difficile firmare qualcosa se non ci si vede", le sue parole a ORF, media austriaco.

Toto Wolff ha ammesso di essere appena uscito dalla quarantena, causa Covid-19. "Ovviamente prima dei test (12 marzo, ndr), il contratto va firmato. Abbiamo intenzione di continuare insieme", ha concluso il team principal delle Frecce d'Argento.

Lewis Hamilton è l'unico, al momento, a non avere firmato il contratto tra i piloti che parteciperanno al campionato del mondo di Formula 1 del 2021. Che si prenda un anno sabbatico non è da prendere in considerazione anche se tra i suoi tifosi la tensione comincia a crescere. Il navigatissimo Bernie Ecclestone, per anni e anni al timone della F1, è però convinto che le parti siano già d'accordo e che si tratti di una mossa pubblicitaria.