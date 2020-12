Ferrari, Sebastian Vettel: “Domenica è l’ultima, non vedo l’ora”

12 Dicembre 2020

Il pilota tedesco alla gara d'addio con la Ferrari: "Sarà speciale, mi sento vicino ai miei meccanici".

Sebastian Vettel partirà dalla tredicesima posizione in griglia di partenza: un'altra qualifica complicata all'ultima gara in Ferrari. "Ero abbastanza contento dei miei tempi, ma quando ho provato ad andare più veloce non mi sono migliorato tanto, è stato un giro discreto. Magari potevo migliorare di mezzo decimo o di un decimo, ma non mi sembrava un brutto giro".

Ancora domenica, poi sarà addio alla Ferrari: "Che emozioni provo per domani? Beh si prospetta una gara molto dolorosa ancora una volta, però è l’ultima e non vedo l’ora di svolgerla. Sicuramente sarà speciale soprattutto per le persone in garage, i miei meccanici e gli ingegneri. Mi sento molto vicino a loro".