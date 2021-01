F1, Mercedes: Valtteri Bottas apre all’addio

15 Gennaio 2021

Il pilota finlandese medita sul suo futuro ai microfoni di Autosport.

Valtteri Bottas potrebbe lasciare il circus al termine del 2021, alla scadenza del suo contratto con Mercedes. In questa stagione la pressione sul pilota finlandese aumenterà decisamente, perché lo stesso George Russell è in scadenza con la Williams e punta deciso ad un sedile del team campione del mondo per l'anno prossimo.

Bottas ai microfoni di Autosport ammette che questa potrebbe essere la sua ultima stagione: "Potrei fare qualcos'altro, sento che forse è l'ora di provare qualcosa di diverso. In questo sport le opportunità che ti sono concesse sono poche, so che non posso provare per 15 stagioni a battere Lewis. Ma so che proverò nuovamente a farlo quest'anno".

Il duello con Lewis Hamilton gli ha pesato mentalmente: "Ogni fine settimana mi impegno al massimo e continuo a spingere, ma lo batto solo qualche volta. E perdere per quattro anni di fila è difficile da accettare", aveva detto in una recente intervista.