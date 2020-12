F1, Ferrari: Charles Leclerc non dimentica

23 Dicembre 2020

Charles Leclerc è fiducioso per il 2021, ma non dimentica le difficoltà della Ferrari della stagione appena conclusa.

La stagione di Formula 1 è terminata da pochi giorni ma Charles Leclerc è già pronto a voltare pagina: il monegasco, però, vuole farlo con un occhio al deludente 2020, in cui la Ferrari è stata raramente protagonista sulle piste del Mondiale.

"Non ci aspettavamo ad inizio anno tanta fatica – le parole di Leclerc riportate da 'Sport Mediaset' -. All’inizio dovevamo accettare questa situazione e lavorare per provare a migliorare. Questo lo abbiamo fatto e sono soddisfatto. Dimenticare questa stagione non sarebbe neanche giusto, solo in questi momenti difficili cresciamo di più. Abbiano provato quest’anno delle cose che ci aiuteranno a rendere migliore il futuro".

"Mondiale? Ci proverò, ma da dove stiamo partendo adesso è un obiettivo altissimo – ha poi aggiunto il giovane talento, che il prossimo anno farà coppia in Ferrari con Carlos Sainz jr -. Dobbiamo rimanere realistici ma comunque ottimisti. Sarà difficile, ma sono qui anche per far vincere la Ferrari nel minor tempo possibile. Io però ci credo, ogni volta che salgo in macchina e sono in griglia penso alla vittoria”.