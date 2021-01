F1, Fernando Alonso non si sente inferiore a Lewis Hamilton

22 Gennaio 2021

"Nel 2007 abbiamo corso insieme in McLaren e abbiamo chiuso a 109 punti entrambi" ricorda Nando.

Ospite del canale WTF1, Fernando Alonso si è sentito domandare se si sente migliore di Lewis Hamilton. L’asturiano non si è tirato indietro, non si è sbilanciato più di tanto ma è parso chiaro che non si sente di certo inferiore. "Non è facile fare un confronto, però prendendo in esame un anno in cui due piloti hanno a disposizione la stessa macchina si può tentare – ha spiegato -. Nel 2007 abbiamo corso insieme in McLaren e abbiamo chiuso a 109 punti entrambi. Certo, era il suo anno di debutto e non il mio, ma anche io sono passato a Bridgestone dopo molto tempo con Michelin: soprattutto le prime gare sono state molto difficili perché ho dovuto riadattare il mio stile".

"Sono felice di vedere che Lewis stia vincendo – ha aggiunto Nando -. In Formula Uno è difficile confrontare epoche, Senna, Schumacher, Lewis… Sono stati tutti fenomenali, ma è stato importantissima l’esistenza di un pacchetto completo di grande livello, auto naturalmente compresa. Lewis l'ha avuto finora e sta dimostrando le sue capacità".