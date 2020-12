Charles Leclerc pensava che Romain Grosjean fosse morto

3 Dicembre 2020

Charles Leclerc ha ammesso di avere avuto tremende sensazioni dopo l’incidente di Romain Grosjean.

Charles Leclerc ha già perso due amici, vittime di incidenti di gara (Jules Bianchi, che si è spento dopo una lunghissima agonia, e Anthoine Hubert, scomparso lo scorso anno in Belgio), ed era convinto di dover piangere anche Romain Grosjean. Il monegasco lo ha ammesso nel corso di un’intervista concessa alla BBC. "Ho pensato subito al peggio quando ho guardato negli specchietti - ha raccontato -. Ero estremamente preoccupato, via radio non arrivavano notizie e non credevo che Romain sarebbe riuscito a sopravvivere, soprattutto perché vedevo le fiamme ancora alte. L’attesa prima di scoprire che Grosjean fosse scampato all’incendio è sembrata durare ore".

"Dopo l’incidente gli ho mandato due messaggi, credo ne abbia ricevuti a migliaia. Non sono andato a trovarlo in ospedale perché mi aspettavo molte persone lì e non volevo disturbarlo: quando mi ha risposto sono stato veramente felice che stesse bene" ha aggiunto il giovane talento della Ferrari.