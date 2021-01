Attacco frontale a Lewis Hamilton dopo lo stallo con Mercedes

19 Gennaio 2021

I ritardi nel rinnovo stanno creando imbarazzo e malumori: "Stai danneggiando la tua immagine", gli dice l'ex pilota Christijan Albers.

Le difficili trattative per il rinnovo del contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes sono chiaramente l'argomento più caldo nel circus della Formula 1, in attesa della partenza del Mondiale. Quella che sembrava una mera formalità è diventata con il passare dei giorni un giallo che sta scatenando le indiscrezioni più disparate, a cominciare dalle pretese del sette volte campione del mondo, che chiederebbe uno stipendio invariato e un contratto superiore ad un anno.

Pretese che non trovano d'accordo la Mercedes, che deve affrontare la contrazione economica dovuta alla pandemia e consapevole di avere un sostituto valido in George Russell, pronto a subentrare fin da subito.

A tal proposito l'ex pilota di Formula 1 Christijan Albers ha lanciato un attacco frontale a Hamilton: "Russell ha mandato completamente a monte i piani di Hamilton. Tutto il mondo è in crisi, dovrebbe aver realizzato che il suo modello di business o quantomeno quello in cui sperava non è più possibile. Sta danneggiando la propria immagine", ha detto alla testata olandese De Telegraaf.

Hamilton intanto sui social ha annunciato passi avanti nella trattativa: "Ciao a tutti, sono in uno dei posti che preferisco al mondo, alleno ogni giorno corpo e mente. Faccio escursioni con gli sci fino a tremilaquattrocento metri. Allenamento in altura per la frequenza cardiaca e lavori di potenziamento. Oltre a questo, molto lavoro dietro le quinte, qualcosa sembra finalmente muoversi. Ma volevo solo farmi vivo per dirvi che va tutto bene, sono in gran forma fisica e mentale, qui nella mia bolla… Ci vediamo presto".