Alex Albon resta sulla graticola

15 Dicembre 2020

Sono giorni di grande attesa per Alex Albon, che rischia di non trovare posto nell’abitacolo della Red Bull per il 2021. La candidatura di Sergio Perez, che l’Aston Martin ha scaricato per fare spazio a Sebastian Vettel, ha preso sensibilmente quota nelle ultime settimane.

"Dobbiamo riflettere e prenderemo la nostra decisione prima di Natale. Dobbiamo esaminare con calma tutti i dati, ci sono tanti fattori da valutare" ha detto a ‘Motorsport’ Helmut Marko, ex pilota ma soprattutto influentissimo consulente in casa del team austriaco.