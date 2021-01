A George Russell è spiaciuto ridare la Mercedes a Lewis Hamilton

18 Gennaio 2021

George Russell avrebbe volentieri concesso il bis.

Mentre continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con la Mercedes c’è chi ha avuto modo di sedersi nell’abitacolo nella macchina del campione del mondo e ci sarebbe rimasto volentieri assai di più, già nel 2020.

George Russell, che ha sostituito il connazionale (bloccato dal Covid-19, ndr) in Bahrain, avrebbe volentieri concesso il bis negli Emirati Arabi Uniti.

"Se devo essere sincero è stato strano lasciare la Mercedes per tornare indietro. Avrei tanto voluto disputare due gare con la Mercedes, perché avrei preso come una lezione il primo Gran premio e avrei potuto fare meglio nel secondo, ad Abu Dhabi, dove non avrei avuto più scuse – le frasi del talentuoso britannico riportate da SpeedWeek –. In Williams mi hanno dato la possibilità di correre in F1 e tutti hanno lavorato duramente in questi due anni, è un mio dovere fare il massimo per questi ragazzi".