Vitor Baia spavaldo: “Juventus? Sono ottimista”

14 Dicembre 2020

L'ex portiere e vice presidente del Porto non parte battuto.

L'ex portiere del Porto e ora vicepresidente dei Dragoni Vitor Baia ha commentato così il sorteggio degli ottavi di Champions League a Nyon che ha appaiato il club portoghese alla Juventus di Cristiano Ronaldo.

"Quella bianconera è una delle squadre più forti al mondo ma noi saremo pronti. Sono ottimista per natura e so che la Juventus ha vinto per due volte la Coppa dei campioni, esattamente come noi. Non partiamo di certo battuti, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza: penso che non sia impossibile approdare ai quarti di finale", sono le parole di Vitor Baia, il primo giocatore portoghese a vincere Champions League, Coppa Uefa e Coppa delle Coppe in carriera.