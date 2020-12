Tre gol e tre punti per la Juventus

2 Dicembre 2020

Chiesa, Ronaldo e Morata firmano il successo sulla Dinamo Kiev.

Juventus aveva bisogno dei 3 punti con la Dinamo Kiev per continuare a sperare di arrivare in testa al proprio girone di Champions League: sono arrivati. Servirà comunque una impresa a Barcellona perché i catalani hanno passeggiato in Ungheria con il Ferencvaros, chiudendo la pratica nella prima mezz'ora. Per arrivare primi CR7 e compagni dovranno vincere con due gol di scarto al Camp Nou, dal 3-1 in su.

Con la Dinamo Federico Chiesa, di testa, ha sbloccato il risultato. Per il figlio di Enrico primo gol da quando indossa il bianconero. Gli ucraini, allenati dallo scafatissimo Mircea Lucescu, hanno chiamato in causa Szczesny, che ha detto no. Il gol del 2-0, a opera di Cristiano Ronaldo, ha messo in ghiaccio il risultato. La terza rete l'ha realizzata Morata, che con calma olimpica ha controllato prima di fulminare il portiere avversario. Tolto Demiral, Pirlo ha fatto esordire il giovane rumeno Radu Dragusin. Numerosi i cambi da una parte e dall’altra ma il risultato non è cambiato.

Convincente l’arbitraggio della signora Frappart.