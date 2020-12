Juventus-Dinamo Kiev, probabili formazioni

2 Dicembre 2020

Stasera la Juventus torna in campo in Champions League.

I bianconeri sono ormai qualificati ma c'è ancora in ballo la possibilità di chiudere al primo posto. In attesa dello scontro diretto di Barcellona, stasera bisogna battere la Dinamo Kiev di Lucescu per restare in corsa per questo obiettivo. Per questo, Cristiano Ronaldo dopo aver riposato contro il Benevento, partirà titolare al fianco di Morata, che sarà poi squalificato per due giornate in campionato. Panchina quindi per Dybala. In difesa si rivede Bonucci, mentre Chiellini si è fermato di nuovo per un problema muscolare. Occasione importante a centrocampo per Bentacur, McKennie e Ramsey, con Chiesa a completare il reparto.

JUVENTUS (4-4-2) Probabile formazione: Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

D. KIEV (4-2-3-1) Probabile formazione: Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Andriyevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, De Pena; Verbic. All. Lucescu