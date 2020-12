Borussia Dortmund-Lazio, probabili formazioni

2 Dicembre 2020

La Lazio stasera è di scena in Germania, per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Con un successo i biancocelesti conquisterebbero la qualificazione agli ottavi di finale, superando anche i gialloneri in vetta al girone. Dovesse andare male, resterebbe comunque lo scontro diretto dell'ultima giornata con il Bruges, a meno che la squadra belga non perda con lo Zenit San Pietroburgo stasera. A quel punto anche perdendo la squadra di Simone Inzaghi sarebbe già certa del secondo posto. A livello di formazione, stasera tornerà in campo Milinkovic-Savic, reduce dal periodo di stop a causa del Covid-19. Si muoverà alle spalle del confermatissimo Immobile, affiancaro da Correa.

B. DORTMUND (4-2-3-1) Probabile formazione: Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Dahoud; Sancho, Reus, Hazard; Haaland. All. Favre

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi