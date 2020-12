Atalanta, dopo il Cagliari si è inceppato qualcosa

2 Dicembre 2020

I tifosi della Dea devono stare lontani da lei per le restrizioni che tutti conosciamo.

I numeri dell’Atalanta formato Gewiss Stadium non possono non preoccupare i tifosi della Dea. Che, non è un dettaglio, devono stare lontani da lei per le restrizioni che tutti conosciamo. Da inizio ottobre solo con il Cagliari sono arrivati i 3 punti, poi solamente sconfitte (due in campionato con Sampdoria e Verona, una pesantissima in Champions League con il Liverpool) e pareggi: con l’Inter, con l’Ajax e, veramente inatteso, con i non irresistibili danesi del Midtjylland, che a domicilio erano stati presi letteralmente a pallonate.

Il bilancio post isolani è quindi di 4 punti soltanto in 6 partite, una media da mani nei capelli. Appena due reti in campionato e sei incassate, da brivido per una squadra votata all’attacco e che è di recente andata a espugnare un tempio del tifo mondiale come Anfield.

Dopo la trasferta di Udine sarà la Fiorentina la prossima squadra in terra orobica. Cesare Prandelli, tra l’altro ex calciatore dell’Atalanta, avrà sicuramente bisogno di punti: ne ha conquistati 0 nelle prime due gare sulla panchina viola, ora è atteso dalla delicatissima sfida del Franchi con il Genoa.