L’Inter va fuori da tutto

9 Dicembre 2020

Inter eliminata dalla Champions League e out anche dalla Europa League. 0-0 con lo Shakhtar mentre il Real batte il Borussia.

Non parte male la squadra di Conte: Lautaro Martinez centra subito la traversa. Pare l'inizio di un assedio. In realtà i nerazzurri spingono per tutto il primo tempo ma gli ucraini si chiudono bene.

Non cambia il copione nella ripresa. Trubin fa un miracolo su Lukaku deviando la girata di testa del belga. E' una occasione gigante. Nel finale Conte opera un triplo cambio. In campo, con Darmian e D'Ambrosio anche Eriksen. Un bel colpo di testa di Sanchez finisce alto di poco. Poi Lukaku, tra l'altro in fuorigioco, è sulla traiettoria di un colpo di testa dello stesso Sanchez: sarebbe probabilmente stato gol. Eriksen ci prova dalla distanza ma Trubin si salva ancora. Non ci sono più possibilità, Inter fuori da tutto.