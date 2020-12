L’Atalanta passa ad Amsterdam e si qualifica

9 Dicembre 2020

L'Atalanta approda agli ottavi di finale di Champions League.

Nella serata più complicata per mille motivi l'Atalanta getta il cuore oltre all’ostacolo e approda agli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri, ai quali comunque bastava un pareggio, sono andati a vincere sul campo dell'Ajax, facendo registrare l'ennesimo colpaccio stagionale nel Vecchio Continente. Il gol di Luis Muriel all'85': il colombiano, che pochi minuti prima era subentrato al connazionale Duvan Zapata, è scattato sul filo del fuorigioco e non ha dato scampo al portiere avversario Onana. Gli olandesi, al 79', erano rimasti in dieci uomini per l'espulsione del falloso Gravenberch.