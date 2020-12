Costacurta: “Conte non ci ha rispettato”

9 Dicembre 2020

Alessandro Costacurta c'è rimasto male. L'Antonio Conte che si è presentato stizzito ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions League l’ha spiazzato e non poco. "E' una persona meravigliosa, lo considero un amico, ma oggi non ci ha rispettato: sono molto deluso" ha detto l'ex calciatore di Nazionale e Milan, ora commentatore per l'emittente satellitare.

Conte non ha risposto a una domanda di Fabio Capello e non ha nascosto grande irritazione nei confronti della conduttrice Anna Billò.