Real Madrid, Modric ha deciso il suo futuro

27 Dicembre 2020

Luka Modric pronto a rinnovare con il Real Madrid.

Niente da fare. Come riportato da Marca, il futuro di Luka Modric sarà ancora in blanco. Il Pallone d'Oro 2018, classe 1985, è in scadenza di contratto con il Real Madrid ma starebbe per firmare un prolungamento di un anno con il club spagnolo.

Accostato anche a club italiani (Inter e Juventus in particolare), il fuoriclasse croato è un pupillo di Zidane che avrebbe spinto per rinnovargli il contratto. Luka Modric indossa la casacca del Real Madrid dal lontano 2012.