Raymond Domenech “l’anti-italiano” torna in panchina: l’annuncio

26 Dicembre 2020

Raymond Domenech torna al lavoro. L'ex ct della Francia, che negli anni si è costruito una non ingiustificata fama di "anti-italiano" è infatti il nuovo allenatore del Nantes.

Ad ufficializzare il suo ingaggio è stato il club gialloverde, con una nota in cui ne sottolinea il nuovo ruolo di allenatore della prima squadra fino al termine della stagione 2020-2021. Una decisione che in qualche modo chiude il cerchio con quanto avvenne nel 2017-2018 con Claudio Ranieri.

All'epoca, infatti, Domenech era a capo del sindacato degli allenatori francesi e provò ad opporsi all'assunzione di Ranieri proprio da parte del Nantes: il motivo erano i 65 anni già compiuti dal tecnico testaccino, che comunque fu assunto dai canarini della Ligue 1.

Noto per le sue battaglie contro la Nazionale italiana (che sconfisse la sua Francia nella finale mondiale del 2006, ma la eliminò anche a Euro 2008), Domenech si fece notare anche per diversi commenti velenosi negli incroci tra italiane e francesi nelle coppe: nella passata stagione si fece notare per un post con tanto di mascherina prima di Juventus-Lione di Champions League e ironizzò sulle sostituzioni di Gian Piero Gasperini in occasione di PSG-Atalanta.

Per lui è la prima esperienza alla guida di un club da 27 anni, ossia da quando diede addio all'Olympique Lione nel 1993.