Raiola avvisa il Milan su Donnarumma

8 Dicembre 2020

"Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa" il messaggio di Mino Raiola.

Il Milan vola anche grazie alle parate di Gianluigi Donnarumma ma c’è un contratto da rinnovare, onde evitare che il portiere vada altrove.

Mino Raiola, il suo agente, resta piuttosto abbottonato sul tema, pur mandando messaggi alla dirigenza rossonera: "Al momento è del Milan, poi si vedrà – racconta a Tuttosport -. Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato".

"Certo che voglio restare – ha fatto sapere il portiere della formazione rossonera -: ne parlerà il mio procuratore con la società. Mino (Raiola, ndr) sa quello che deve fare, la società vedrà. Intanto mi godo questo momento e spero che possa durare il più a lungo possibile" ha detto qualche giorno fa Donnarumma.