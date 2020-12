Miralem Pjanic si rimette sul mercato

7 Dicembre 2020

Barcellona-Juventus si preannuncia come un duello spettacolare.

In palio, oltre all'onore, c'è il primo posto di un girone in cui comunque entrambe le squadre hanno già ottenuto con due giornate di anticipo la matematica certezza della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Cristiano Ronaldo e Messi pregustano un duello che in Europa manca ormai da 9 anni. Chi però sembra non godersi tutto questo è il grande ex Miralem Pjanic.

Il bosniaco, regista per quattro anni in bianconero, si è trasferito in estate in Spagna, in cambio di Arthur. Con Koeman però non c'è feeling e lo si capisce dal trattamento riservatogli: panchinaro praticamente fisso, viene inserito solo nei finali di partita.

Pjanic si è sfogato con La Gazzetta dello Sport. Al Barça gioco poco e non so perché… Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare".

La sua avventura in blaugrana sembra già ai titoli di coda e alla riapertura del mercato si valuterà attentamente la situazione.