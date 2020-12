Mercato Juventus: si torna a parlare di un asso del Real Madrid

18 Dicembre 2020

Marcelo, esterno del Real Madrid, nuovamente nell'orbita bianconera

Il mercato invernale è alle porte. Tanti i club che attendono, con impazienza, la possibilità di poter intervenire sulle proprie rose per provare a migliorarle. Attenzione anche ai movimenti che potrebbe fare la Juventus.

In Spagna si parla di un possibile addio di Marcelo. Il brasiliano non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Real Madrid ma la sua partenza non è da escludere, neppure a gennaio. La Juventus è stata accostata, più volte, al talentuoso esterno brasiliano (molto amico di CR7).