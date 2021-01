Mercato Juve: segnali a Pogba e Llorente

3 Gennaio 2021

Fabio Paratici ha parlato prima del match contro l'Udinese.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Dazn poco prima della partita contro l'Udinese ha inviato un messaggio agli ex: "Ritorni in squadra a gennaio? Noi vogliamo bene a chi è stato qui e ci ha dato tanto…", le parole sibilline del dirigente dei bianconeri.

"La priorità oggi sono le partite, poi vedremo. Comunque siamo contenti della rosa che abbiamo che è molto competitiva. Rabiot bloccato? Ci spiace per il ragazzo. Recependo la sentenza poco prima della Fiorentina precauzionalmente abbiamo deciso, per non incorrere in ricorsi da parte della Fiorentina, di agire così".