Mercato, il Parma per l'attacco pensa ad un ex

5 Dicembre 2020

Indiscrezioni dall'Emilia in vista del mercato di gennaio, ma solo se Gervinho dovesse davvero partire.

Il Parma pensa a un cavallo di ritorno per il mercato di gennaio: Gregoire Defrel. Secondo quanto riporta sportparma, la punta 29enne potrebbe lasciare il Sassuolo in inverno in cerca di spazio e minuti, e potrebbe finire a pochi solo a pochi chilometri di distanza, nel club ducale che per primo lo fece debuttare in Serie A nel 2010.

Penalizzato anche da alcuni infortuni, Defrel non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio alla corte di De Zerbi ed è alla ricerca di nuove soluzioni: i crociati ci pensano e sono pronti a proporre un prestito con opzione di riscatto. Il francese è tra le possibili alternative nel caso Gervinho dovesse lasciare davvero l'Emilia a gennaio, per vestire la maglia dell'Inter.