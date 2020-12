Lotito chiede troppo, la Fiorentina lascia il tavolo

27 Dicembre 2020

Non decolla la trattativa per il mercato di gennaio, pretese troppo alte da parte di Lotito.

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un attaccante a gennaio, ma sembra raffreddarsi l'opzione Felipe Caicedo, punta della Lazio. L'ecuadoriano è in uscita dal club biancoceleste ma al momento non sono pervenute offerte sul tavolo di Claudio Lotito.

Il presidente dei capitolini ha chiesto 9 milioni di euro per il suo cartellino, troppo per i gigliati che vireranno su un altro obiettivo se il numero uno laziale non abbasserà le sue pretese. Più lontana anche l'ipotesi di scambio con Biraghi.