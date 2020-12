La Spal si cautela per la porta

7 Dicembre 2020

Le condizioni di Berisha non convincono: rinforzo in arrivo per gli estensi.

Rinforzo in arrivo a gennaio per la Spal. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, gli estensi hanno deciso di cautelarsi per quanto riguarda il portiere, considerate anche le condizioni di Etrit Berisha, attualmente fermo causa Covid.

Stefano Minelli, svincolato dallo scorso luglio dal Padova, firmerà un contratto fino al termine della stagione. Minelli, 26 anni, è cresciuto nel Brescia dove ha militato per 6 stagioni da professionista, prima del passaggio nel 2019 nei biancoscudati.