Futuro Papu Gomez, un top club in pole position

16 Dicembre 2020

Ormai è chiaro a tutti: il futuro del Papu Gomez non sarà a Bergamo. La sua avventura con la casacca della Dea è destinata a concludersi già durante il mercato invernale. Le frizioni con il tecnico Gasperini paiono irrisolvibili.

Tanti i club che sarebbero sulle tracce dell'argentino. In particolare, attenzione al Milan che si sarebbe già moso per avere informazioni sull'investimento necessario per strappare il Papu Gomez alla concorrenza.

Si parla di una valutazione, da parte dell'Atalanta, di circa 8/10 milioni di euro. Classe 1988, l'attaccante argentino indossa la casacca della Dea dal lontano 2014. La sua unica richiesta sarebbe stata quella di poter continuare a giocare in Italia. I tifosi rossoneri già sognano la coppia offensiva formata da Gomez e Ibrahimovic.

In realtà, non ci sarebbe solo il Diavolo sulle tracce del Papu Gomez. Anche l’Inter ci starebbe facendo un pensierino, soprattutto se Eriksen dovesse fare le valigie e lasciare i nerazzurri. Nelle prossime settimane il Papu Gomez farà la sua scelta.