Fiorentina: Prandelli frena su una cessione

2 Gennaio 2021

In quattro verso l'addio alla squadra viola.

Fiorentina molto attiva a gennaio anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Tra i giocatori verso l'addio ci sono Duncan e Pulgar, seguiti da alcuni club di Premier e di Serie A, e Biraghi, nel mirino della Lazio che vuole sfruttare la trattativa aperta per Caicedo per arrivare all'esterno ex Inter.

Cesare Prandelli, secondo La Nazione, ha invece bruscamente frenato per la cessione di Kouamé: il tecnico viola vorrebbe evitare di perderlo senza avere la certezza di un suo sostituto. L'attaccante ex Bologna è nel mirino del Torino, che lo vorrebbe in prestito secco per sei mesi.