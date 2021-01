Fiorentina: missione in Bundesliga per il terzino

22 Gennaio 2021

I dirigenti viola a caccia di un giocatore per la fascia destra.

Completato l'attacco con l'arrivo di Kokorin e la conferma di Kouame, la Fiorentina è ora alla ricerca di un esterno destro. I dirigenti gigliati guardano soprattutto all'estero, e starebbero continuando a seguire le tracce di Kingsley Ehizibue del Colonia.

Il terzino nigeriano, con passaporto olandese, classe 1995, in questa stagione ha giocato solo undici partite tra campionato e coppe e sarebbe pronto a un trasferimento a Firenze. Il ds del club tedesco, Horst Heldt, per ora nega: "Ho letto le voci, ma fino ad oggi non ci sono arrivate offerte da parte della Fiorentina. E neanche contatti con in club viola".