Fiorentina a caccia di un regista: due favoriti

11 Dicembre 2020

Il club viola cerca rinforzi anche a centrocampo.

Non solo l'attacco, la Fiorentina cerca rinforzi anche in mediana a gennaio. Come riporta La Nazione, Cesare Prandelli avrebbe chiesto l'ingaggio di un regista puro: i nomi sulla lista sono quelli di Torreira dell'Arsenal, attualmente in prestito all'Atletico Madrid dove trova poco spazio, e Dennis Praet, ex Sampdoria attualmente al Leicester.

Più lontano De Paul, che lascerà Udine solo nella prossima estate. Per la difesa il nome più caldo è quello di Cistana, attualmente al Brescia.