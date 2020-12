14 Dicembre 2020

Il futuro di Erling Braut Haaland potrebbe essere in Italia.

Il vincitore del Golden Boy 2020, premio istituito da Tuttosport, ha ricevuto virtualmente il riconoscimento daal palco delle OGR di Torino.

Il suo agente Mino Raiola lo ha esaltato: "Ha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà".

Interessante però il passaggio sul calciomercato: "Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in Italia non sia da escludere”.