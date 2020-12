Burdisso spinge Nandez verso l’Inter

26 Dicembre 2020

Nicolas Burdisso, ex difensore dell'Inter e direttore sportivo del Boca Juniors nell'estate 2019, ha parlato di Nahitan Nandez.

L'attuale centrocampista del Cagliari lasciò gli xeneises per trasferirsi in Sardegna proprio un anno e mezzo fa. "Non avevo dubbi potesse fare così bene. Quello che mi sta sorprendendo, è la sua capacità di poter fare bene in tantissimi ruoli".

Burdisso in particolare ha parlato del futuro di Nandez, già pronto a suo dire per una big: "Per l'Inter di Conte sarebbe perfetto, ha la stessa grinta del suo allenatore. Anche a Roma e Napoli potrebbe essere molto utile, ma per l'intensità che mette in campo in ogni partita, secondo me, andrebbe benissimo anche in Premier".