28 Dicembre 2020

Gervinho sempre più uomo mercato. Asta Inter-Roma

Come sempre, le punte saranno il piatto forte anche di questo mercato invernale. Tanti gli attaccanti in gioco con diversi club pronti ad investimenti importanti per aggiudicarsi il bomber giusto. Attenzione, in particolare, al nome di Gervinho.

L'ivoriano, classe 1987, piacerebbe a due top club. L'Inter, da tempo, lo considera un possibile vice Lukaku ma ora anche la Roma ci starebbe pensando. Gervinho ha giocato tre anni con la casacca giallorossa (dal 2013 al 2016). Per lui sarebbe un ritorno.

Il contratto di Gervinho con il Parma scade nel giugno del 2022. Davanti ad un'offerta interessante, il club ducale potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Possibile asta in arrivo con Inter e Roma in gioco.