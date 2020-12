Pronostici Serie A 20/21 di Invictus – 14 giornata

22 Dicembre 2020

Pronostici Serie A: Milan – Lazio

I padroni di casa partono ovviamente come favoriti, d’altronde è ormai dallo scorso maggio che sono imbattuti in campionato e non è un caso se si trovano al primo posto della classifica incontrastati. La Lazio, tuttavia, arriva da una convincente vittoria sul Napoli per 2 a 0 in cui partiva anche in quell’occasione per sfavorita. Le due squadre condividono però un dato interessante: in quattro delle ultime cinque partite hanno visto entrambe le squadre in campo andare a segno.

Ci aspettiamo quindi almeno un gol per parte, mentre per quanto riguarda l’esito finale ti consigliamo di puntare sui padroni di casa coprendoti con una doppia chance.

Le quote che ti consiglia Invictus per andare in cassa con questo incontro sono dunque Goal e 1X.

Pronostici Serie A: Napoli – Torino

Per il Napoli è un’ottima occasione per risollevare le sorti dopo le due sconfitte subite contro Inter e Lazio, dato che affronta una squadra decisamente alla sua portata. Il Torino, infatti, oltre allo svantaggio della trasferta e ad una rosa decisamente inferiore, deve fare i conti con uno stato di forma decisamente negativo, che l’ha visto vincere una sola partita di campionato fin qui. I granata, inoltre, dovranno fare i conti con il terzo migliore attacco del campionato.

In base a quanto analizzato ci aspettiamo dunque una vittoria dei padroni di casa con più di due gol al termine dei novanta minuti ed ovviamente ti consigliamo questa quota, più alta rispetto all’1.

La previsione di Invictus per questa partita è dunque quella di puntare sull’1 e sull’Over 2,5.

Pronostici Serie A: Sampdoria – Sassuolo

La Sampdoria, dopo un periodo incerto, pare aver ritrovato il proprio rendimento migliore con le due vittorie consecutive realizzate nelle ultime due partite, a differenza del Sassuolo invece che dopo un ottimo inizio ne ha realizzata una soltanto nelle ultime cinque. I padroni di casa hanno però fatto registrare sempre gol nelle ultime cinque e non sarà semplice limitare il potenziale offensivo degli ospiti.

Ci aspettiamo quindi una rete da parte di entrambe con più di due reti al termine dei novanta minuti.

I nostri consigli per andare in cassa sono quindi Goal e Over 2,5.

La schedina per la Serie A di Invictus

Ricapitoliamo dunque i pronostici di Invictus per andare in cassa con la quarta giornata di Champions. Ecco di seguito la schedina sulla Champions League pronta da giocare:

Milan – Lazio: Goal

Napoli – Torino: 1

Sampdoria – Sassuolo: Goal

Nel complesso non avrai una quota particolarmente alta, tuttavia devi sapere che proprio questo è uno dei metodi preferiti dalla community degli scommettitori di Invictus, ovvero scommettere costantemente in modo tale da ottenere una vincita continua e quindi utilizzare le scommesse come un’altra fonte di guadagno.