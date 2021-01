Prandelli: “Ribery? Situazione da chiarire”

17 Gennaio 2021

"Chiedo scusa ai tifosi per il 6-0", così il tecnico della Fiorentina.

Cesare Prandelli a Dazn ha parlato dopo l'umiliante 6-0 subito dalla Fiorentina contro il Napoli: "Il cinismo non vince, vince la tecnica. I primi gol li abbiamo presi con la palla noi. Abbiamo sbagliato tanti contrasti, potevamo anche pareggiare ma è difficile commentare questa partita. Abbiamo subito sei tiri e preso sei gol. Chiedo scusa ai tifosi, non mi era mai capitato ma purtroppo capita. Dobbiamo lavorare e stare zitti".

"Sono arrabbiato perché quando stai perdendo di brutto una reazione fisica e caratteriale ci deve essere. All'inizio l'abbiamo avuta ma poi siamo mancati. L'emblema della partita è il terzo gol: Insigne in mezzo a cinque non può uscire. Prendi sei gol e non hai neanche un ammonito fa riflettere".".

Il cambio di Ribery: "Secondo me è un campione, però tante volte quando si ferma non ne capisco il motivo. Avevo paura avesse un problema. È una situazione che dobbiamo valutare attentamente".