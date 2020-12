Per Mario Balotelli esordio da sogno

30 Dicembre 2020

Un esordio da sogno per Mario Balotelli. Gli sono bastati quattro minuti per andare in gol con la maglia del Monza nella gara contro la Salernitana di mercoledì pomeriggio.

L'attaccante, fortemente voluto da Adriano Galliani, si è fatto trovare pronto sul cross dalla sinistra di Carlos Augusto e ha messo alle spalle di Belec il pallone dell'1-0 per i padroni di casa.

Balotelli è stato schierato fin dal primo minuto complice anche l'indisponibilità dell'attaccante danese Gytkjaer, fermato da noie muscolari.