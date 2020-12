Grazie a Golee investi nel mondo dello sport!

1 Dicembre 2020

Golee, la startup innovativa fondata per accelerare la digital transformation in un settore popolato da 14mila realtà dilettantistiche e non solo del mondo del calcio, non si ferma e da pochi giorni ha lanciato la sua campagna di crowdfunding su Backtowork, dove punta a raccogliere mezzo milione di euro. "Quest’anno siamo passati da 200 a 1400 clienti – ha spiegato il presidente Felice Biancardi a StartupItalia – Entro la fine del 2021 puntiamo a raggiungerne 5mila". La giovane impresa, sul mercato da poco più di due anni, occupa 18 ragazzi in full time. Con oltre 1400 società di calcio gestire, è tra le realtà di settore più grandi in Italia e in Europa e può vantare già la vittoria della Start Up Competition di Confindustria Giovani Nazionale. Un premio che si aggiunge agli altri riconoscimenti, nazionali e internazionali, nella bacheca della giovane impresa con sede a Milano. L’innovativo software si è infatti aggiudicato il premio come miglior start up nel “Social Football Summit”, evento della Serie A sull’innovazione, ed è stata inserita tra le migliori start up a livello mondiale per innovazione applicata allo sport, un riconoscimento che si è tradotto in un investimento diretto dal Qatar Sportstech (Qatar Foundation), il Paese che, nel 2022, ospiterà i Mondiali di Calcio.

Il rapporto con la Figc

Uno dei fiori all’occhiello dell’azienda è la neonata partnership stretta con i Comitati Regionali Figc (Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Calabria) che punta ad ampliarsi toccando tutti i comitati regionali Figc.

Il calcio e la crisi post Covid-19

Lo sport è un mondo che è stato travolto dagli effetti del COVID-19: «Golee ha iniziato la sua fase di scale-up proprio durante l’emergenza COVID-19. La nostra piattaforma abilita le società a lavorare da remoto – sottolinea Biancardi– un vantaggio importante in un momento di stop forzato alle attività. Abbiamo creato un accesso base gratuito senza limiti di tempo proprio per aiutare le società in questo momento di difficoltà».

I servizi di Golee

• Golee Manager gestisce l’area segreteria e quella sportiva

• Golee Web è un sito internet completo e facile da gestire per comunicare con il pubblico.

• Golee Coach, l’applicazione semplice con cui gestire allenamenti e partite direttamente dallo smartphone.

• Golee Store, l’e-commerce pensato per vendere il merchandise della squadra.

Campagna di Crowdfunding

Golee ha lanciato una campagna di crowdfunding, come spiega il co-founder Tommaso Guerra: «Il lancio della campagna ufficiale è avvenuto il 30 novembre: siamo una startup innovativa e quindi chiunque volesse credere in noi avrà accesso a una detrazione fiscale tra il 30% ed il 50%. Ci tengo a specificare che la raccolta fornirà diritto di voto agli investitori che parteciperanno con almeno 30.000 euro, chi vorrà investire di meno godrà comunque dei ricavi futuri e della detrazione fiscale. Ci piacerebbe che tutti gli appassionati di calcio, e di sport in generale, entrassero a far parte del nostro progetto. Crediamo che aiutare le società di calcio offrendo loro servizi digitali funzionali possa essere la chiave per far ripartire un movimento mai come oggi penalizzato dal contesto storico in cui ci troviamo».

Per tutte le informazioni relative alla campagna è possibile visitare il sito https://www.backtowork24.com/online-campaign.php?c=117-golee&k=akz2358x7232az