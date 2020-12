Ecco come funziona Invictus

30 Novembre 2020

È possibile sfruttare la tecnologia per aumentare le vincite con le scommesse sportive? Questa è la sfida che ormai da più di tre anni si è posto il team di Invictus, la prima ed unica piattaforma tutta italiana che tramite l’intelligenza artificiale fa andare in cassa i propri utenti.

Il meccanismo che sta alla base di Invictus si basa su due elementi: le statistiche avanzate dello sport e la cosiddetta “saggezza della folla”. Unendo queste due componenti, l’algoritmo dell’intelligenza artificiale riesce così ad elaborare dei pronostici vincenti in grado di farti guadagnare con il betting.

L’idea è certamente rivoluzionaria e infatti Nextwin, la startup romana che ha ideato Invictus, è stata nominata nel 2015 tra le migliori 100 start-up italiane e nel 2016 ha vinto il premio come miglior Sports Betting Supplier (fornitore di scommesse sportive) all’Egr Italy Awards. Il successo, inoltre, è stato tale che nel 2018 la startup è stata in grado anche di vincere la Pitch Competitions di San Francisco per le applicazioni nel mondo dell’intelligenza artificiale e l’anno successivo, nel 2019, ha ricevuto anche una nomination agli Egr Italy Awards come Social Marketing Operator.

Come funziona Invictus

Come abbiamo già anticipato, alla base di Invictus ci sono due elementi fondamentali. Il primo è composto dalle statistiche avanzate dello sport. Nel mondo del calcio, ad esempio, due tra le più utilizzate per l’elaborazione dei pronostici sono gli xG, ovvero tutte le occasioni che in base ai dati registrati dalla squadra sono potenziali occasioni da gol, e le heatmap, cioè le mappe di calore che rappresentano le zone del campo maggiormente sfruttate da ogni singolo giocatore della squadra.

Oltre a ciò, Invictus sfrutta anche le capacità dei migliori scommettitori di tutto il mondo. L’algoritmo tiene infatti conto anche della previsione fatta dagli scommettitori che hanno registrato i migliori risultati.

All’interno della piattaforma, infatti, puoi trovare l’indice di affidabilità di ogni singola previsione basato sull’intelligenza artificiale, ma anche i dati di chi ha già puntato su quella quota, in modo tale da farti scegliere se preferire la tecnologia, oppure le abilità degli altri scommettitori.

Le funzionalità di Invictus

All’interno della piattaforma sono tre i principali strumenti che ti permettono di ottenere dei pronostici vincenti.

Il primo è il Bet Stream, tramite il quale poter ottenere dei pronostici in singola in base ai filtri da te impostati. In questo modo avrai dunque la possibilità di selezionare lo sport, il range della quota, l’ora ed il giorno dell’evento sportivo ed anche chiaramente la tipologia di quota che ti interessa. Allo stesso modo puoi utilizzare il Bet Generator, ovvero lo strumento che genera delle multiple pronte da giocare, sempre tenendo conto naturalmente delle tue preferenze.

Il Bet System è invece la funzione più interessante di Invictus. Tramite esso infatti puoi generare delle progressioni che saranno interamente gestite dall’algoritmo, il quale ti fornirà delle schedine adatte ai criteri richiesti dalle regole della progressione scelta e tu non dovrai far altro che salvare la scommessa. Di volta in volta, poi, potrai osservare l’esito della giocata e l’andamento economico della progressione per capire quanto hai guadagnato fino a quel momento.

Infine Invictus ti offre anche il Bet List ed il Bet Stats. Il primo è lo storico assoluto di tutte le schedine e le giocate salvate nella piattaforma, con le quote, l’importo puntato ed ovviamente l’esito, grazie al quale poter essere consapevole di tutte le scommesse realizzate. Il secondo ti offre invece una panoramica completa su tutte le scommesse che hai fatto e puoi sfruttarlo per capire quali sono le competizioni, gli sport e le quote in cui hai un rendimento migliore.

All’interno di Invictus puoi trovare poi anche il comparatore di quote e le dropping odds. Il primo ti consente di scegliere il bookmaker con la quota migliore per la tua giocata, in modo tale da farti ottenere sempre il massimo del guadagno, mentre il secondo ti consente di osservare l’andamento delle quote così da poter comprendere prima di tutti l’esito di quel determinato evento sportivo.

L’iscrizione ad Invictus è totalmente gratuita e ti permette da subito di sfruttare alcune funzionalità, come il comparatore di quote e le dropping odds. Inoltre, puoi scaricare l’app da tutti gli store principali, in modo tale da avere sempre a portata di mano tutti i pronostici migliori.