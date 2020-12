Il Bologna va in rete grazie a Linkem

17 Dicembre 2020

Linkem S.P.A., l’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless, ama lo sport, quindi anche il calcio e, ovviamente, il Bologna, una delle società più gloriose della nostra serie A. Anche per questo a partire dalla stagione 2018-19, Linkem e il club felsineo hanno intrapreso un percorso virtuoso di partnership, grazie al quale Linkem amplia e rafforza il proprio legame col territorio bolognese. In qualità di “Partner of the Future”, il logo Linkem è presente sulle maglie da gioco di tutti i ragazzi del settore giovanile e della scuola calcio.

Per la stagione 2020/2021, così particolare per molteplici motivi, l’obiettivo è permettere ai tifosi del Bologna di rimanere connessi con la propria squadra del cuore e seguire da casa i propri beniamini. È quindi nato il Bologna FC Pack: un prodotto esclusivo e innovativo che guarda al futuro, grazie alla sinergia tra la tecnologia Linkem – Connecting Partner – e i contenuti del club rossoblù.

Il Bologna FC Pack offre agli utenti la connessione FWA Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa a soli 19,90€ al mese iva inclusa per i primi 12 mesi, il welcome kit personalizzato Bologna FC, la possibilità di accedere al ricco ecosistema di contenuti digitali esclusivi realizzati ad hoc e veicolati direttamente dal club, oltre che a contest dedicati. Numerosi i vantaggi: i tifosi dell’Emilia-Romagna che sceglieranno il Bologna FC Pack entro il 31 dicembre 2020 potranno accedere alla connessione Internet Linkem senza limiti e senza linea fissa, con attivazione veloce, avranno l’assistenza Prime inclusa (gratis), potranno usufruire di una installazione rapida e riceveranno uno sconto sul contributo di attivazione da 100€ a 49. Da non dimenticare, poi, il Welcome kit Bologna FC: laccetto, sciarpa e borraccia brandizzati Bologna. Insomma, non manca proprio nulla: tecnologia e amore per la propria squadra che si fondono a condizioni di assoluto favore.