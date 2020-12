CSKA Sofia-Roma, probabili formazioni

10 Dicembre 2020

Stasera scende in campo anche la Roma per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League.

Se Milan e soprattutto Napoli hanno ancora obiettivi da raggiungere, non si può dire lo stesso dei giallorossi, già sicuri oltre della qualificazione anche del primato. Per questo Fonseca farà riposare quasi tutti i titolari. Davanti tocca a Borja Mayoral, con alle sue spalle Pedro, squalificato in campionato.

Le probabili formazioni:

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Vion, Geferson, Youga, Carey; Sankharé; Yomov, Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; B. Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pedro, Carles Perez; B. Mayoral.