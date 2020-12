Pronostici Serie A 20/21 di Invictus: decima giornata

4 Dicembre 2020

Pronostici Serie A: Inter - Bologna

L’Inter arriva a questa partita dopo una serie di due successi, contro Sassuolo e Monchengladbach, che hanno sicuramente risollevato il morale dell’intera squadra. I nerazzurri potrebbero inserire un nuovo tassello in questa breve striscia di risultati positivi, considerando il livello tecnico sulla carta degli ospiti, decisamente inferiore al loro. Tuttavia i padroni di casa dovranno fare attenzione al proprio reparto difensivo, non proprio il più solido del campionato. I rossoblu, infatti, nelle ultime cinque partite a prescindere dal risultato (due sconfitte e tre vittorie) hanno sempre realizzato almeno un gol con quattordici reti messe a segno dall’inizio della stagione.

Ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa i quali potrebbero però anche subire una rete durante i novanta minuti.

Le quote che ti consiglia Invictus per andare in cassa con questo incontro sono dunque 1 e Goal.

Pronostici Serie A: Roma - Sassuolo

Questa partita si prospetta essere una delle più interessanti di questo turno, poiché entrambe le protagoniste erano imbattute prima dell’ultima giornata di campionato e condividono anche il dato relativo al reparto offensivo, tra i migliori del campionato, in grado di realizzare rispettivamente 19 e 20 reti. I padroni di casa partono come favoriti e in Europa League hanno già dimostrato di poter ritrovare la propria forma migliore, ma attenzione ai neroverdi, in grado di esprimere uno dei giochi migliori del campionato che da quest’anno riesce anche a trovare ottimi risultati. Difficile prevedere il vincitore, ma di certo ci aspettiamo una partita divertente.

Ci attendiamo dunque un gol da parte le entrambe squadre e c’è un’alta probabilità che siano realizzate più di due reti al termine dei novanta minuti.

La previsione di Invictus per questa partita è dunque quella di puntare sul Goal e sull’Over 2,5.

Pronostici Serie A: Crotone - Napoli

Terminiamo i nostri pronostici con una quota combo che ci servirà ad aumentare la vincita. Tale scommessa è necessaria dalle quotazioni degli ospiti, che sono dati ormai praticamente per certi vincitori della partita ed è anche ovvio considerando che il Crotone non ha vinto neanche una partita dall’inizio della stagione, mentre il Napoli si trova di diritto in lizza per la corsa allo scudetto. Con venti gol realizzati, inoltre, il Napoli non avrà grandi difficoltà a realizzare più di due gol, considerando che i padroni di casa hanno la seconda peggior difesa della Serie A.

Il pronostico vincente di Invictus per questa partita è dunque 2+Over 2,5, cioè una quota combo che ti consentirà di puntare in un’unica scommessa su due quote unite.

La schedina per la Serie A di Invictus

Ricapitoliamo dunque i pronostici di Invictus per andare in cassa con la quarta giornata di Champions. Ecco di seguito la schedina sulla Champions League pronta da giocare:

Inter - Bologna: 1

Roma - Sassuolo: 1

Crotone - Napoli: Goal

Nel complesso non avrai una quota particolarmente alta, tuttavia devi sapere che proprio questo è uno dei metodi preferiti dalla community degli scommettitori di Invictus, ovvero scommettere costantemente in modo tale da ottenere una vincita continua e quindi utilizzare le scommesse come un’altra fonte di guadagno.