Morto a 109 anni il più longevo tifoso del Torino

30 Novembre 2020

E' morto a 109 anni Franco Boggio, storico tifoso del Torino. Classe 1911, di appena cinque anni più giovane del club granata, aveva assistito dagli spalti, poco più che trentenne, al Grande Torino di Valentino Mazzola.

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club partecipano al dolore della famiglia Boggio per la scomparsa di Franco Boggio, il più longevo tifoso del Toro. Classe 1911, Franco ha vissuto la storia granata fin dagli albori e per oltre un secolo ha gioito e sofferto per il colori del suo cuore. Ai tre figli, ai quattro nipoti e ai sei pronipoti l’affettuoso abbraccio di tutto il mondo granata".