Giancarlo Antognoni si riscopre elettricista

1 Dicembre 2020

Nel giorno del decimo compleanno di Radio Sportiva è intervenuto anche il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni. "Questi 10 anni non sono stati molto positivi dal punto di vista calcistico, personalmente sono tornato nella famiglia viola dal 2016 e sono molto contento - ha affermato -. Mi dispiace che in questo periodo siano mancati un po’ i risultati per la Fiorentina. Anche quest’annata non è positiva fin qui, ma siamo fiduciosi che questa squadra che possa ritornare alle posizioni che le competono. Se analizziamo i giocatori che abbiamo, sicuramente questa classifica non è in linea. Cerchiamo con l’avvento di Prandelli, senza nulla togliere a Iachini che ha fatto bene l’anno scorso, si possa ripartire con buoni propositi anche se le prime due partite sono state negative".

"Io la luce - ha proseguito l’ex numero 10 -? Oggi c’è un po’ di buio, ma vogliamo far tornare la luce. Dobbiamo dare tutti il proprio contributo, non solo Cesare ma anche i giocatori. L’assenza di pubblico ci penalizza, conoscendo il calore dei tifosi viola".