Cesare Prandelli, ci mancava solo il Covid-19

2 Dicembre 2020

Altra brutta notizia per la Fiorentina.

Se finora la squadra viola è stata tra le meno colpite dalla seconda ondata di Covid-19 (solo Pulgar e Callejon sono stati contagiati da inizio stagione), è di oggi purtroppo la notizia della positività di Cesare Prandelli.

"ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L'allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti".

I giocatori viola quindi non potranno contare sulla presenza del loro allenatore nella delicatissima partita di lunedì contro il Genoa, squadra che finora è ancora nelle mani del sempre più traballante Maran. Una sconfitta costerebbe ai viola l'aggancio in classifica proprio da parte del Grifone in piena zona retrocessione.