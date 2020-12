Antonio Conte elogia Alessio Cragno

13 Dicembre 2020

Antonio Conte ha elogiato Alessio Cragno al termine della gara della Sardegna Arena. Secondo il tecnico dell’Inter il portiere del Cagliari è stato nettamente il migliore in campo.

"Sottolineiamo che la vittoria era in dubbio perché Cragno è stato oggi il migliore in campo per distacco, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo nel quale abbiamo creato tanto ma non abbiamo segnato. Loro hanno fatto un bellissimo gol nell'unica occasione che hanno creato: i miei ragazzi sono stati bravi a rimanere sul pezzo e ribaltare la partita. Questa è la quarta vittoria consecutiva, non riparte nessun nuovo campionato per noi" ha detto il salentino.

Conte non ha visto colpe particolari di Handanovic, che a fine stagione, secondo radiomercato, potrebbe lasciare il posto proprio a Cragno. "E' stato un eurogol di Sottil, quelli sono tiri che se ne fai cento non so quanti palloni riesci a colpire in quel modo. Complimenti a Sottil che è un ragazzo interessante".