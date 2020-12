Ettore Messina rientra fiero da Mosca

8 Dicembre 2020

"Credo che la statistica più importante sia rappresentata dai 28 assist" il pensiero di Ettore Messina.

Sul sito ufficiale dell’Olimpia Milano il coach Ettore Messina ha commentato la terza vittoria esterna in Eurolega della squadra biancorossa, corsara a Mosca contro il Khimki 102-93.

“E’ stata una vittoria importante per due motivi – ha osservato il timoniere meneghino -. Il primo è che i miei giocatori hanno disputato una partita completa, in attacco e in difesa, guidando praticamente per tutti i 40 minuti. Poi perché il Khimki adesso ha il roster al completo, è una squadra che si sta rimettendo a posto, dopo infortuni e problemi, presto riuscirà a esprimere quello che vale, per cui imporsi qui in queste condizioni è davvero notevole. Credo che la statistica più importante sia rappresentata dai 28 assist e poi in una partita in cui ambedue le squadre hanno tirato molto bene, la difesa del quarto quarto penso sia stata determinante”.