Valentino Rossi pronto a dare spettacolo in Bahrain

7 Gennaio 2021

Il nuovo anno per il Team Kessel Racing inizierà sul circuito di Sakhir in Bahrain, dove si aprirà la stagione 2021 e il team Kessel Racing schiererà 3 auto di grande spessore alla 12h del Golfo.

In questo appuntamento ci sarà la riconferma dell’equipaggio 46, che difenderà la vittoria di classe (PRO – AM) della passata edizione. Ad affiancare lo storico pilota Kessel Racing Murat Cuhadaroglu avremo, inoltre, un doppio esordio, quello del pilota ufficiale Rossocorsa Emanuele Maria Tabacchi, fresco campione del Ferrari Challenge Europe, ed il pilota emiliano Francesco Maria Zollo, che saranno alla guida di una GT3 del Team Kessel Racing.

“Abbiamo lavorato tanto per arrivare preparati più che mai a questo appuntamento, normalmente questa gara chiude la stagione, ma in questo caso, per noi, aprirà la stagione 2021. Il nostro obbiettivo è di essere sempre più competitivi e farci trovare pronti per difendere il titolo in categoria PRO-AM” ha osservato Ronnie Kessel.

La Ferrari 488 GT3 Numero 46 vedrà impegnato il nove volte campione del mondo Valentino Rossi al fianco del fratello Luca Marini e dell’amico fraterno Alessio Salucci, che si batteranno per la prima posizione nella categoria PRO-AM.

La seconda 488 GT3 vedrà un equipaggio tutto Italiano, L.M.D.V., A.C., M.F., N.C. Sulla terza 488 GT3 del Team Kessel saranno impegnati nel weekend di gara: dalla Turchia Murat Cuhadaroglu, al suo fianco i tre piloti Italiani Francesco Maria Zollo, Emanuele Maria Tabacchi e David Fumanelli.