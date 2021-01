Valentino Rossi bello di notte

10 Gennaio 2021

Valentino Rossi ha commentato soddisfatto la sua esperienza alla 12 ore del Golfo, in Bahrain. Un’esperienza condivisa con il fratello Luca Marini e con il suo migliore amico, Alessio Salucci, per tutti Uccio. Con la Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing l’equipaggio si è piazzato in terza posizione nella classe GT3 Pro-Am.

Il Dottore si è soffermato in modo particolare su quanto accaduto sabato. "E’ stata una bella giornata, ci siamo divertiti e alla fine siamo riusciti a salire sul podio – ha raccontato -. Siamo contenti perché le macchine che c’erano erano tutte molto veloci, come al solito siamo stati più veloci nella seconda parte di gara: quella in notturna. E’ stato bello correre insieme a Uccio e Luca che sono stati molto veloci e lavorare con tutti i ragazzi del team".