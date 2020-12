8 Dicembre 2020

Piombino è in lutto per Sara Lenzi, morta a soli 18 anni in un incidente durante un trasferimento domenica pomeriggio mentre disputava il rally Sandalion, ultima tappa del Motorally italiano in Gallura.

“Una tragedia che sconvolge tutti i piombinesi quella di Sara Lenzi, riotortina e giovanissima promessa del motorally, morta in Sardegna durante il Rally Sandalion – ha detto il sindaco della cittadina toscana Francesco Ferrari, come riportato da ‘La Nazione’ -. La vita nasconde anche orrori così inspiegabili e quando se ne percepisce l'immenso dolore si è consapevoli che le parole non bastano per descriverlo. Per questo, abbiamo deciso di proclamare, per il giorno dei funerali, il lutto cittadino. Alla famiglia e agli amici di Sara va il cordoglio mio personale e di tutto il Comune di Piombino”.