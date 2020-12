Bellutti-Malagò: confronto leale per il Coni

8 Dicembre 2020

"Non sarà facile sfidare un sistema di gestione del potere consolidato e maschile" ha detto la Bellutti.

Antonella Bellutti, pronta a sfidare Giovanni Malagò nelle elezioni del Comitato olimpico nazionale italiano nella primavera 2021, ha le idee molto chiare. "Non è facile scegliere di mettersi in gioco, esporsi a rischi e fatica ma per una persona come me sarebbe peggio non farlo, soprattutto per quella che ritengo una giusta causa – ha spiegato -. Sento la candidatura necessaria perché esprimo la mia gratitudine per il mondo dello sport, anche se non sarà facile sfidare un sistema di gestione del potere consolidato e maschile, una vera roccaforte".

"Sono contenta di aver sentito il presidente Malagò, con cui condivido l'amore per lo sport. E sono convinta che nascerà un confronto leale" ha aggiunto l’ex campionessa bolzanina.